CMIT TV | L’annuncio di Valcareggi: “Vlahovic andrà alla Juventus”

Intervenuto alla CMIT TV, Furio Valcareggi ha parlato del futuro di Dusan Vlahovic, ma non solo

“Vlahovic andrà alla Juventus a fine campionato, sicuro. C’è qualcosa che la Juventus non si può comprare?”. A parlare è Furio Valcareggi, agente FIFA intervenuto in collegamento in diretta alla CM.IT TV. Valcareggi ha parlato del futuro di Vlahovic, oggetto del desiderio delle grandi big europee tra cui la Juventus. “Se Jhon Elkann ha voglia di comprarsi qualcosa se lo compra e alla Juve manca solo un centravanti come lui. Ormai c’è mezza Fiorentina là, lui andrà alla Juve che è la sua preferenza” ha aggiunto Valcareggi. Attenzione però al Tottenham: “L’unico dubbio è legato a Conte, che se vuole qualcuno se lo prende”.

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Pradè: “Vlahovic? Discorso non ancora chiuso”

Valcareggi ha parlato anche degli allenatori e in particolare di Spalletti e Mazzarri: “Noi toscani siamo bravi, Napoli ha già avuto qualche esperienza con Mazzarri e Sarri. I toscani sono tra gli allenatori più bravi d’Europa. Ora Mazzarri sistemerà tutto a Cagliari e si salverà. Noi di Firenze siamo di centro-sud, non centro-nord. Spalletti ama Napoli, è una simbiosi perfetta ed i risultati arriveranno e saranno importanti”.

Napoli, Valcareggi su Zerbin: “Grande entusiasmo”

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Omeragic, dal regalo di Ibrahimovic al sondaggio Napoli

“Quando un ragazzino del 1999 fa bene in Serie B al primo anno, dopo due anni in Serie C fatti bene bene, vuol dire che ci siamo. E quindi poi andiamo all’Università, che in questo caso è il Napoli”. Alla CMIT TV, Valcareggi ha parlato anche del suo assistito Alessio Zerbin, giocatore di proprietà del Napoli che attualmente è in prestito al Frosinone. “Sta andando tutto bene per Alessio, il Napoli è proprietario del 100% del cartellino e a Spalletti piacciono tanto i giocatori così. C’è grande entusiasmo su di lui, anche a Frosinone i tifosi gli stanno volendo molto bene”.