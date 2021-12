Scambio per Theo Hernandez, solo un calciatore più strappare il sì al Milan

Il Chelsea si fa avanti con il Milan per Theo Hernandez ma la posizione del Milan è chiara: un solo nome può portare al sì

Il Chelsea pronto a bussare alla porta del Milan per Theo Hernandez. Con Ben Chilwell spesso infortunato e Marcos Alonso in scadenza di contratto, Tuchel ha già avanzato una richiesta a Abramovich per il prossimo: un terzino sinistro in grado di poter prendersi il posto da titolare e diventare uno dei perni della squadra nei prossimi anni.

Forte e giovane, l’identikit perfetto dell’esterno mancino che i ‘Blues’ vorrebbero acquistare in estate per dare un’alternativa di valore sull’out sinistro. Proprio per questo il tecnico tedesco avrebbe già espresso la sua ammirazione per Theo Hernandez, mancino che già è in grado di fare la differenza. I ‘Blues’ così sono pronti a bussare alla porta del Milan, offrendo in cambio qualche giocatore. Il primo è una ‘vecchia’ conoscenza del calcio italiano: quell’Emerson Palmieri che a fine stagione rientrerà a Londra dal prestito al Lione.

Calciomercato Milan, il Chelsea vuole Theo Hernandez

L’esterno italo-brasiliano non è l’unica contropartita che potrebbe offrire il Chelsea per Theo Hernandez. Da Londra potrebbero proporre per il terzino francese anche Loftus-Cheek, centrocampista 25enne. Entrambi i nomi non convincono però in pieno il Milan. I rossoneri sono pronti a cedere Theo Hernandenz davanti ad un’offerta importante, ma né Emerson Palmieri, né Loftus-Cheek sono contropartite in grado di stuzzicare Maldini.

Da Milanello non chiudono le porte ad una possibile contropartite per l’ex Real Madrid, ma c’è soltanto un nome che strapperebbe il sì dei rossoneri: Hakim Ziyech. Il 28enne marocchino, ex Ajax, è stato accostato già al Milan ed era finito nel mirino anche del Barcellona. Con lui nell’affare, la trattativa sull’asse Londra-Milan potrebbe prendere piede.