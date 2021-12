Calciomercato, si infiamma il derby | Inter e Milan lo vogliono subito

Inter e Milan sono attente alle opportunità che cela il calciomercato. I due club sono in lotta per un attaccante: ecco i dettagli

Dalla vetta della classifica al calciomercato, Inter e Milan si sfidano, pronte a darsi battaglia per i principali obiettivi stagionali.

L’altalena d’inverno vede i nerazzurri in fuga, mentre i rossoneri, dopo un inizio roboante, stanno cedendo il passo, almeno nella graduatoria di Serie A. Ieri è arrivata una sconfitta nello scontro diretto contro il Napoli e anche le critiche non mancano. Nonostante un attacco formato, nel secondo tempo, dal tandem Olivier Giroud e Zlatan Ibrahimovic, il Diavolo non è riuscito ad andare in gol. E a gennaio, però, potrebbe tentare un grande colpo in attacco per alimentare le speranze scudetto. Ve ne parliamo da tempo, il Milan ha messo gli occhi su Julian Alvarez. Il bomber sta dimostrando tutte le sue qualità con la maglia del River Plate: un profilo completo, che ha nel suo bagaglio potenza, velocità e un fiuto per il gol invidiabile.

Calciomercato, Inter e Milan in lotta per Alvarez

Il Milan, dunque, segue attentamente i passi di Julian Alvarez, ma non è la sola. Come vi abbiamo riportato, il derby con l’Inter è alle porte, dato che anche i nerazzurri seguono da vicino l’evolversi delle trattative. E dalla Spagna aggiungono ulteriori novità sulla questione: oltre alle milanesi, c’è anche l’Atletico Madrid, pronto a inserirsi con prepotenza nella corsa al calciatore. A riportarlo è ‘fichajes.net’, che evidenzia anche come il talento interessi anche al Real Madrid.

Intanto, spuntano le cifre per un colpo che potrebbe anche spostare gli equilibri della Serie A. E non solo per questa stagione. Chi vuole Julian Alvarez dovrà investire una cifra intorno ai 25 milioni di euro. Neanche tantissimo se si considera il possibile valore in prospettiva di questo calciatore. Insomma, il bomber piace proprio a tutti: la sfida sul calciomercato si accende, le prossime settimane potrebbero già essere decisive per il destino del bomber.