Milan, in due sotto accusa: “Mai in campo” | Gli errori di Pioli

Il Milan sotto processo dopo la sconfitta di ieri contro il Napoli. Gli errori di Stefano Pioli vengono analizzati e riguardano anche le scelte di formazione

Il Milan si è inceppato. Il percorso dei rossoneri in campionato ha vissuto un altro stop, nello scontro diretto contro il Napoli.

Il club milanese ora si allontana dalla vetta della classifica con l’Inter, in momento di grazia, visti i risultati e le prestazioni della squadra di Simone Inzaghi. E nel derby attualmente i rossoneri sono in discesa nelle quotazioni scudetto: alcuni interpreti non stanno riuscendo a mantenere il livello di inizio anno e anche Stefano Pioli finisce sotto accusa. Il tecnico ex Lazio è nel mirino di tifosi e addetti ai lavori sia per il gioco che, in particolare, per alcune scelte di formazione che non sono piaciute. Nelle ultime ore, il dibattito è sempre più caldo.

Milan, Pioli nel mirino insieme ai suoi calciatori

Se Pioli non viene apprezzato per le sue recenti scelte, occhio anche ai calciatori. Carlo Pogliani a ‘Top Calcio 24’ ha espresso il suo punto di vista a riguardo: “Pioli? Se il momento è particolare, devi affidarti a quelli più bravi. Ballo-Toure e Krunic non dovrebbero andare mai in campo in questo momento: bisogna trovare la soluzione per non farli giocare. Per esempio, Florenzi nella finale degli Europei è entrato ed ha fatto il terzino sinistro. Doveva mettere Kalulu a destra e l’ex romanista a sinistra. Krunic ieri è stato deleterio, non ne ha azzeccata una. Gli ho messo 2 nella mia pagella – continua Pogliani -, perché non potevo mettere zero. Se lo metti in campo, vuol dire che non sei un allenatore da grande club”.

Le critiche a Pioli non si fermano ai due calciatori ma riguardano anche Kessie: “Anche l’ivoriano ieri sera era fuori ruolo. Pioli ha sbagliato formazione nelle ultime partite. Spalletti lo ha incartato, così come ha fatto anche Cioffi con l’Udinese”.