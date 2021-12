Il calciomercato dei portieri, da Onana a Meret e Kepa: che intreccio

Possibile girandola dei portieri in vista della prossima stagione: Inter tra Onana e Dragowski, Lazio e Napoli possono cambiare

Se i bomber sono soliti prendersi la scena nel calciomercato, l’estate 2022 potrebbe vedere protagonisti i portieri. Sono diverse le big di Serie A che a fine stagione potrebbero cambiare estremo difensore, partendo dai campioni d’Italia dell’Inter.

Handanovic è in scadenza di contratto e, sebbene il rinnovo sia un’ipotesi concreta, la società nerazzurra è a caccia di un nuovo numero 1 con Onana come obiettivo principale. Il portiere nigeriano è in scadenza con l’Ajax ma, come raccontato da Calciomercato.it, i nerazzurri devono fare i conti con il Barcellona. Allora, come si legge su ‘Repubblica’, Marotta guarda anche a potenziali alternative. Quella principale è Dragowski che la Fiorentina valuta 18 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, vuole andarsene subito: si offre a Conte

Calciomercato, da Kepa a Meret: intreccio in porta

Dovesse andare via Dragowski, destinazione Inter, Commisso potrebbe andare a bussare in casa Napoli per Alex Meret, dietro ad Ospina nelle gerarchie di Spalletti e anche lui in scadenza tra un anno. Il club partenopeo vorrebbe prolungare il contratto, ma il portiere non è convinto e prende tempo.

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Calciomercato, per Bremer sfida Milan-Napoli: tempistiche e cifre

Sulle sue tracce ci sarebbe, secondo il quotidiano, anche la Lazio di Sarri che però per la porta ad una preferenza per Kepa del Chelsea. Inoltre ai biancocelesti è stato proposto anche Diogo Costa del Porto da parte del Mendes. Tanti nomi sul piatto per un’estate che si preannuncia molto interessante per i portieri: da Onana a Dragowski e Meret, le big potrebbero cambiare i guardiani della porta.