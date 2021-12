Milan, enigma trequarti contro il Napoli: Pioli risponde così 

Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Napoli: ecco la risposta del tecnico alla nostra domanda sull’enigma trequarti

Stefano Pioli sarà ancora una volta con gli uomini contati in avanti. Come è noto, contro il Napoli, domani sera, a San Siro, mancheranno Rafael Leao e Ante Rebic. Sulla sinistra il tecnico del Milan sarà costretto a schierare uno tra Rade Krunic e Alexis Saelemaekers, non proprio due attaccanti come il portoghese e il croato. Il resto della trequarti sarà composto da Brahim Diaz e Junior Messias. Non è da escludere, però, che alla fine riposi proprio uno tra lo spagnolo e il brasiliano.

La trequarti è il vero dubbio della vigilia. Le poche alternative spingeranno Pioli a valutare bene chi schierare dal primo minuto e chi lasciare in panchina. In un calcio dove un tecnico dispone di cinque cambia, i calciatori fuori possono risultare più decisivi di quelli schierati titolari.

Guardando alle caratteristiche – ce lo ha dimostrato a Udine– l’indiziato a partire fuori, insieme a Samu Castillejo, potrebbe essere Junior Messias. La scelta, ancora, però non c’è stata.

“Le difficoltà stanno nello scegliere i giocatori migliori per iniziare la partita – afferma in conferenza mister Pioli, rispondendo alla domanda di Calciomercato.it -, poi avere delle alternative valide con caratteristiche diverse per cambiare situazioni che non vanno come vorremmo”.

Dubbio Theo Hernandez

Per quanto riguarda il resto della formazione. In avanti vedremo chiaramente Ibrahimovic, con Giroud in panchina. Dietro, davanti a Mike Maignan, spazio a Florenzi, Tomori, Romagnoli e uno tra Ballo-Toure e Theo Hernandez. Per il francese febbricitante si deciderà solo domani. A centrocampo Franck Kessie e Sandro Tonali.