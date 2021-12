Milan-Napoli presentata in conferenza stampa dal tecnico partenopeo Luciano Spalletti, ecco le sue dichiarazioni principali

Il Napoli cerca di uscire da un periodo decisamente complicato nella sfida di San Siro contro il Milan. Gli azzurri, reduci da due sconfitte consecutive, puntano al clamoroso rilancio.

Luciano Spalletti, tecnico degli azzurri, parlerà in conferenza stampa alla vigilia. Appuntamento con i giornalisti a partire dalle 14.15. Calciomercato.it seguirà per voi le dichiarazioni principali dell’allenatore, che svelerà le ultime di formazione sui suoi, flaellati in questa fase dagli infortuni.

“Nella vita ti trovi di fronte a degli ostacoli, a volte più grossi del solito e non fai in tempo ad aggirarli. Per cui per forza bisogna andarci a sbattere e picchiarci duro. Noi vogliamo dare seguito a quella che è la ricerca dei nostri obiettivi. Ci confrontiamo con ciò che abbiamo davanti. Non si fanno tutti questi ragionamenti su chi non c’è o chi ci avrebbe dato una mano. Possiamo vincere questa partita con quelli che ci sono”.

Cosa ha detto ai giocatori per motivarli?

“Non accetto questo giochino degli infortuni o di quelli che mancano. In questi momenti devono far parlare gli esempi. C’è bisogno di corse, di cuore, di mettere coraggio che poi ti da la possibilità di trovare soluzioni. Domani abbiamo a disposizione 16/17 calciatori della rosa ed è sufficiente per andare a giocare contro chiunque. Vogliamo essere ambiziosi e raggiungere gli obiettivi dipende da noi, altre volte no”.

La sua presenza fisica a bordocampo può essere decisiva? Nella rosa c’è una mancanza dopo la partenza di Manolas.

“Quella di Manolas è una storia che riguarda il rapporto tra il calciatore e la società. È con quelli che ci sono che possiamo andare a vincere, di Manolas io non parlo. Cerco sempre di vivere la storia dei miei calciatori, averlo visto felice nella presentazione mi rende felice per lui. Per il resto abbiamo delle necessità. Facciamo delle valutazioni noi ovviamente che siamo dentro. Due centrali? Sono ragionamenti che non devo fare qui. A me la rosa piace in tutti i petali. Da qualche parte manca qualcosa, bisogna andare a ricomporla. Io so bene che ho creato dei problemi ai miei calciatori facendomi espellere. Io non posso fare a meno di loro, quando manca qualcuno mi sento a disagio. So quanto è importante la presenza di tutti. Io non ho fatto la cosa giusta e ho penalizzato la squadra, perciò la prima responsabilità di queste due sconfitte è la mia. Sono stato malo a vederli da fuori. Questo li ha penalizzati”.

“Mario Rui non è convocato, come Insigne e Koulibaly. Su Zielinski mi dispiace, ma è una decisione che prendo io”.

“Mi aspetto il Milan che ho visto in questi due anni. Al di la del momento, è il passo che ha tenuto in questo lungo tratto di due anni in cui ha fatto vedere qualità assolute”.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI