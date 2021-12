Pogba subito alla Juve | Raiola al lavoro, pronte due contropartite

Pogba torna a far parlare di sé in vista del calciomercato invernale: Juve in corsa per il ritorno del francese. Pronte due contropartite. Tutti i dettagli

Ultime due partite del 2021 per la Juventus prima del ritorno del calciomercato. La dirigenza bianconera tornerà con ogni probabilità protagonista anche nella sessione invernale.

Come anticipato da Calciomercato.it, infatti, la Juventus continua a monitorare la pista Icardi e insegue i sogni Vlahovic e Pogba. Naturalmente, sarà prima necessario sfoltire la rosa e liberarsi di esuberi e ingaggi piuttosto pesanti. A partire da Ramsey e Arthur, che sono i primi due nomi in cima alla lista dei partenti per gennaio. “Pogba alla Juve? Sognare è gratis. Poi vediamo se i sogni diventano realtà. Dicembre è il mese giusto per sognare con Natale e la Befana. È ancora troppo presto, vediamo che succede. Non si sa perché, ma quando si parla di Pogba in Inghilterra si svegliano anche i morti”. Recentemente Mino Raiola, agente dell’ex Juventus, ha parlato così del possibile ritorno in bianconero del classe 1993. Il centrocampista francese è sempre in scadenza di contratto nel prossimo giugno e destinato a lasciare il Manchester United. In questo senso, nelle ultime ore sono arrivati importanti aggiornamenti sul fronte Pogba.

LEGGI ANCHE >>> Napoli a Milano senza Insigne | Osimhen punta la Juventus: le ultime

Calciomercato Juventus, contatti con Raiola: le possibili contropartite per Pogba

Come riportato dal giornalista Rudy Galetti, l’addio di Pogba al Manchester United già a gennaio inizia a prendere forma. La Juventus sarebbe la destinazione preferita del centrocampista francese e sono già in corso colloqui con Raiola, che in questa settimana ha anche incontrato Pavel Nedved a Torino.

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Calciomercato, per Bremer è sfida Milan-Napoli: tempistiche e cifre

Il club bianconero prepara le contropartite: stando al giornalista, Rabiot e Alex Sandro potrebbero essere inclusi nell’eventuale accordo con il Manchester United. I ‘Red Devils’ sembrano ormai rassegnati a perdere il giocatore e potrebbero aprire alla cessione a gennaio per scongiurare l’addio a parametro zero. La Juve è dunque pienamente in corsa per il francese. Vi terremo aggiornati.