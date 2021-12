Colpo di gennaio per la Juventus, super scambio con la Lazio

La Juventus lavora al colpo di calciomercato in vista di gennaio, possibile super scambio con la Lazio di Lotito

Via Arthur per Luis Alberto. La scelta dei tifosi bianconeri arriva tramite un sondaggio di Calciomercato.it su Telegram. Nemmeno l’arrivo in panchina di Max Allegri è servito al centrocampista brasiliano per migliorare il suo rendimento alla Juventus, che in vista del mercato di gennaio ne valuta la cessione.

Tra poche settimane, dunque, non sono esluse novità sul futuro del giocatore classe 1996 scambiato con Pjanic nell’estate del 2020. Non mancano, in effetti, le pretendenti nei migliori tornei europei. Oltre a Siviglia, Roma, Lazio e Newcastle, per Arthur ci sarebbe anche il gradimento del PSG di Leonardo. La Juventus, dal canto suo, potrebbe utilizzarlo come pedina di scambio per arrivare ad altri obiettivi importanti.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, ultime chiamate prima del mercato: Allegri cerca risposte

Calciomercato Juventus e Lazio, i tifosi hanno deciso: scambio tra Arthur e Luis Alberto

Chiara la domanda scelta da Calciomercato.it su Telegram: “Arthur via dalla Juventus a gennaio: quale sarebbe lo scambio migliore per i bianconeri?”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter e Juventus, lo scambio tra ribelli travolge anche il Milan

Il 60% dei votanti al sondaggio ha scelto Luis Alberto della Lazio, che ha superato Tanguy Ndombele del Tottenham, fermatosi solo al 18%. Più distanti Bennacer del Milan (12%) e Lucas Digne dell’Everton (5%). Un’altra minoranza (il 5%) ha invece optato per altri profili del panorama italiano o internazionale.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Luis Alberto out | La Juventus sfida il Milan e non solo

Il messaggio alla Juventus è stato quindi mandato. Ora toccherà alla dirigenza guidata da Agnelli la decisione finale sulla bontà dell’eventuale trattativa per lo scambio tra Arthur e Luis Alberto.