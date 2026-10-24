Inter, altra tegola per Chivu: il comunicato ufficiale

Pessime notizie per l’allenatore nerazzurro in vista della gara contro la Fiorentina di domenica 25 ottobre.
L’Inter si gode il prezioso successo contro lo Shakhtar Donetsk in Champions League e si prepara al prossimo impegno di campionato con la Fiorentina, valido per l’ottava giornata e in programma domenica 25 ottobre alle ore 12,30.
C’è, però, una pessima notizia per Cristian Chivu come appreso dal comunicato ufficiale di queste ore: “Luis Henrique si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento all’adduttore lungo della coscia sinistra“.
Un’altra tegola, dunque, per l’Inter che si vedrà costretta già a rinunciare a Lautaro Martinez a causa di un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra.
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