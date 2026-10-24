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Inter, altra tegola per Chivu: il comunicato ufficiale

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Pessime notizie per l’allenatore nerazzurro in vista della gara contro la Fiorentina di domenica 25 ottobre. 

L’Inter si gode il prezioso successo contro lo Shakhtar Donetsk in Champions League e si prepara al prossimo impegno di campionato con la Fiorentina, valido per l’ottava giornata e in programma domenica 25 ottobre alle ore 12,30.

Luis Henrique (Ansafoto) – calciomercato.it

C’è, però, una pessima notizia per Cristian Chivu come appreso dal comunicato ufficiale di queste ore: “Luis Henrique si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento all’adduttore lungo della coscia sinistra“.

Un’altra tegola, dunque, per l’Inter che si vedrà costretta già a rinunciare a Lautaro Martinez a causa di un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra.

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