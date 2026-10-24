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Lazio-Parma, le probabili formazioni: Gattuso ha deciso

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Grandissima attesa per l’anticipo serale dell’ottava giornata di Serie A in programma sabato sera.

Dopo la super vittoria sul campo della Juventus, la Lazio di Gattuso ospita il Parma nell’anticipo serale dell’ottava giornata di Serie A. Zaccagni e compagni sono al momento primi in classifica insieme all’Inter e vogliono sfruttare assolutamente il fattore campo per continuare a sognare.

Zaccagni
Zaccagni – Calciomercato.it

Lazio in campo con il consueto 4-3-3: in mezzo al campo ancora spazio a Frattesi, Belahyane, Taylor mentre il tridente offensivo sarà composto da Isaksen, Noslin, Zaccagni. Ecco le probabili formazioni:

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Sutalo, Provstgaard, Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni.

PARMA (3-4-2-1): Corvi; Delprato, Diego Carlos, Troilo; Britschgi, Keita, Bernabé, Valeri; Fabbian, Touré; Romero.

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