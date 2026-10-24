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Mancini pronto ad accogliere due ritorni in nazionale: emergenza in attacco

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Roberto Mancini è al lavoro in vista delle convocazioni della Nazionale italiana per le partite contro Francia e Belgio che chiuderanno il girone di Nations League.

Roberto Mancini
Roberto Mancini (Ansa Foto) – calciomercato.it

C’è qualche problema per quello che riguarda il reparto offensivo con il CT che dovrà fare a meno di Zoma e Raspadori, convocati in occasione delle partite di settembre e ottobre, e dovrà cercare di capire se Zaniolo e Kean recupereranno al meglio dai loro infortuni.

Possibile quindi il ritorno di due calciatori nella Nazionale italiana con Mattia Zaccagni della Lazio e Domenico Berardi del Sassuolo che stanno facendo molto bene in questo inizio di stagione e potrebbero guadagnarsi la chiamata con la Nazionale azzurra.

Resteranno ancora ai box sia Riccardo Orsolini che Lorenzo Pellegrini, infortunatisi di recente e che torneranno a disposizione nelle prossime settimane.

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