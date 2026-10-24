Nasce il caso Maignan al Milan: piovono critiche al portiere rossonero

Scoppia il caso Maignan in casa Milan dopo l’espulsione del portiere francese in occasione della partita di Europa League contro il Bournemouth e le mancate scuse del capitano rossonero.

La sconfitta per 3-0 in Europa League contro il club inglese ha lasciato diversi strascichi in casa Milan con i rossoneri che devono fare i conti anche con il momento difficile del proprio portiere che è stato espulso per un gesto incauto regalando il rigore del 2-0 agli avversari.

Il capitano e portiere del Milan nel finale di partita si è allontanato dallo stadio senza rilasciare dichiarazioni e senza scusarsi con il pubblico rossonero, un gesto che non è stato apprezzato chiaramente dai tifosi. Sono poi arrivate le dichiarazioni nella giornata di ieri con il portiere che ha parlato di gesto non intenzionale.