Abel Ferreira nella storia: quarta finale di Libertadores con il Palmeiras

Nuovo record per l’allenatore portoghese che affronterà l’Estudiantes di Juan Sebastina Veron

Questa volta, il vecchio adagio del “non c’è due senza tre” non si è verificato e non ci sarà la terza finale di Copa Libertadores nella storia tra Palemiras e Flamengo. Niente bella, dunque, tra le due super potenze brasiliane affrontatesi già nel 2021, con vittoria del Verdao, e nel 2025, con successso dei rubronegros.

A fallire l’appuntamento è stata incredibilmente la squadra di Rio de Janeiro, battuta ai rigori da uno stoico Estudiantes (in dieci dal 50esimo) del presidente Juan Sebastian Veron.

Il Palmeiras ha invece vinto il derby brasiliano contro il Fluminense, grazie alla sagacia tattica di Abel Ferreira, che ha raggiunto un altro record sulla panchina del club paulista, conquistando la quarta finale di Copa Libertadores e diventando uno dei tre allenatori nella storia a raggiungere questo traguardo con lo stesso club insieme a Carlos Bianchi con il Boca Juniors e Luis Cubilla con l’Olimpia.

Con cinque finali totali, Bianchi è stato l’unico allenatore a disputare più finali (cinque), mentre Ferreira ha raggiunto a quota quattro un altro mostro sacro del calcio sudamericano come Luiz Felipe Scolari.

L’ex allenatore del Braga è entrato sempre di più nella storia del Palmeiras, che ha raggiunto quattro delle otto finali disputate nella sua storia sotto la guida del 47enne portoghese. Quello paulista è così diventato il terzo club con il maggior numero di presenze nell’atto conclusivo della maggior competizione sudamericana per club.

La finale del 2026 si disputerà il 28 novembre all’Estadio Centenario di Montevideo, che fu teatro dell’ultimo trionfo in Libertadores del Palmeiras il 27 novembre del 2021.