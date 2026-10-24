Milan, colpo di scena Gonçalo Ramos: novità dall’infermeria

Aggiornamenti importantissimi sulle condizioni dell’attaccante portoghese che ha saltato la sfida di Europa League contro il Bournemouth.

Non è sceso in campo contro il Bournemouth in Europa League a causa di un fastidio muscolare, ma adesso arrivano buonissime notizie per il Milan per quel che riguarda le condizioni fisiche di Gonçalo Ramos.

L’attaccante portoghese – stando a quanto riferito pochi istanti fa dalla redazione di “Sky Sport” – è tornato infatti ad allenarsi con il resto della squadra e, quindi, sarà a disposizione di Amorim per la delicata trasferta sul campo dell’Udinese, valida per l’ottava giornata di Serie A e in programma domenica sera alle 20.45.

Una splendida notizia per Amorim che potrà contare anche sul fondamentale apporto del suo centravanti titolare.