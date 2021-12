Calciomercato, Luis Alberto out | La Juventus sfida il Milan e non solo

Il calciomercato è alle porte e per alcuni big potrebbe voler dire cambio di maglia, anche in ottica Juventus e Milan. Ecco le ultime novità su Luis Alberto

Siamo a metà dicembre ed è già tempo di primi bilanci dopo i cambiamenti avvenuti in estate. Cambiamenti che hanno riguardato, e non poco, anche la Lazio.

I biancocelesti hanno dato l’addio a Simone Inzaghi, puntando invece su Maurizio Sarri. Un avvicendamento che, a distanza di qualche mese hanno dato pro e contro. E tra quest’ultimi possiamo annoverare le prestazioni di Luis Alberto. Il centrocampista è stato un perno assoluto negli scorsi anni per i biancocelesti, ma quest’anno ha perso la titolarità fissa, in nome di un maggiore equilibrio in campo. E quindi con Basic o Akpa Akpro che spesso gli sono stati preferiti. Anche oggi lo spagnolo non figura nella formazione titolare in occasione della partita casalinga contro il Genoa. Sicuramente una gestione, quella di Sarri che fa discutere in ottica Serie A. E una situazione che ora attenziona anche il calciomercato: occhio perché diversi club sono pronti all’assalto per lo spagnolo.

Calciomercato Lazio, Luis Alberto escluso: non c’è solo la Juventus

In prima fila, per un calciatore con le sue caratteristiche, c’è la Juventus, a caccia di qualità in mezzo al campo. Non solo, perché il Milan potrebbe pensare a un nuovo trequartista titolare, visto le prestazioni altalenanti di Brahim Diaz. L’Inter, invece, sembra in secondo piano nella corsa al calciatore, dopo l’esplosione di Hakan Calhanoglu nello scacchiere di Inzaghi.

Da non sottovalutare la pista estera: Luis Alberto piace a diversi club in Spagna e anche il Newcastle, dopo l’arrivo di Pif in società, potrebbe pensare al suo acquisto. E la sua valutazione comunque non è bassa: per strapparlo alla Lazio serviranno circa 30 milioni di euro.