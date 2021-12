Calciomercato, ha fatto saltare l’affare: vuole solo Inter o Milan

Le ultime di calciomercato Inter e Milan hanno come protagonista un giocatore del Real Madrid guidato da Carlo Ancelotti

Florentino Perez ha in mente la costruzione di un altro Real Madrid ‘stellare’, diciamo anche ‘Galactico’ ma per raggiungere questo obiettivo dovrà necessariamente cedere qualche giocatore. Perlomeno alcuni di quelli che non sono intoccabili per Carlo Ancelotti.

Haaland, Mbappe, Rudiger e altri super big sono nel mirino del numero uno delle ‘Merengues’, intento nel frattempo a mettere in ordine i conti. Come per i club italiani, anche a Madrid il diktat è questo: prima si vende e poi si compra. Tra coloro che sono sul mercato, quindi in vendita figura Marcos Asensio, non più tornato ai livelli di qualche stagione fa a causa di sei infortuni. In scadenza nel 2023, con clausola rescissoria da ben 700 milioni di euro, il 25enne di Palma di Maiorca non è certo un punto fermo della squadra di Ancelotti capolista in fuga nella Liga e agli ottavi di Champions dove, ‘grazie’ al secondo sorteggio, dovrà affrontare il Paris Saint-Germain del promesso sposo Mbappe. Ecco perché Perez vuole fare cassa anche con lui, considerato che il classe ’96 vanta diversi estimatori.

Uno dei club più interessati ad Asensio, autore quest’anno di 6 gol in 19 partite, è il Liverpool di Klopp. I ‘Reds’ fanno sul serio per lui, tanto che secondo il catalano ‘El Nacional’ hanno già messo sul piatto la bellezza di 40 milioni di euro. Ovvero la cifra che di fatto Perez chiede per il cartellino del numero 11. Ciononostante, l’operazione ha scarse chance di successo, poiché Asensio non vuole trasferirsi a Liverpool. I motivi sono essenzialmente due: il primo è di natura prettamente sportiva, in sostanza è convinto che rischierebbe di fare molta panchina come al Real vista l’intoccabilità di gente come Salah e Mane; il secondo è di natura ‘climatica’: Liverpool è una città dove notoriamente il sole e il bel tempo non sono certo protagonisti.

LEGGI ANCHE >>> Dall’Odense all’Ajax: il futuro di Eriksen dopo l’addio all’Inter

Calciomercato, niente Liverpool: Asensio vuole Milan o Inter

Per il futuro di Asensio ci sono altre opzioni, sempre ‘El Nacional’ fa nello specifico i nomi di Milan e Inter. Le milanesi, a differenza del Liverpool, hanno il totale gradimento dello spagnolo. Per entrambe l’obiettivo è più che raggiungibile, d’altronde il classe ’96 ha uno stipendio alla portata – 5 milioni di euro a stagione – e la scadenza a giugno 2023 del suo contratto potrebbe agevolarne l’approdo a Milano a una cifra più che abbordabile.