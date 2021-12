Dalla Premier il nuovo terzino | Lo ‘porta’ Arthur a gennaio

Possibile affare sull’asse Liverpool-Torino: scambio tra la Juventus e l’Everton, con Arthur sul piatto. Il punto

La Juventus sarà sicuramente una delle squadre protagoniste del prossimo calciomercato. Ormai manca davvero poco: i bianconeri di Massimiliano Allegri giocheranno pomeriggio al Dall’Ara contro il Bologna, per il diciottesimo turno di Serie A, prima di mandare in archivio il 2021, il 21 dicembre alll’Allianz Stadium di Torino, con il Cagliari.

Ci sarà modo finalmente di ricaricare le pile e di tracciare un bilancio dopo mezza stagione. Il tempo prima del ritorno in campo, fissato per il 6 gennaio, contro il Napoli, servirà anche per capire come intervenire sul calciomercato di gennaio.

La priorità – non è un segreto – resta l’acquisto di un centravanti. Alvaro Morata e Moise Kean stanno deludendo le aspettative e con Dybala spesso infortunato si fatica ad andare a segno. Serve un centravanti di spessore: il nome in cima alla lista è quello di Dusan Vlahovic ma è davvero complicato da raggiungere. Ecco che sullo sfondo ci sono altri profili come può essere quello di Mauro Icardi, mai davvero tramontato per la Juventus.

Il calciomercato della Juventus si preannuncia lungo e la dirigenza si augura, anche ricco di opportunità. Per fare degli ottimi affari e rafforzare anche la mediana, che continua ad essere il reparto più debole della squadra, serviranno anche le giuste cessioni.

I calciatori in uscita dal club di Torino sono diversi: già a gennaio la Juventus vorrebbe fare in modo di privarsi di Ramsey. Il centrocampista gallese è sempre più un corpo estraneo all’interno del gruppo bianconero. L’ostacolo maggiore alla sua partenza è chiaramente legata all’alto stipendio. Serve una squadra che glielo garantisca. Facile pensare che per Ramsey possa esserci un futuro ancora in Premier League, dove piace a diverse squadre.

Calciomercato Juventus, Arthur via con lo scambio

Come detto, la Juventus è pronta a cogliere le opportunità che si presenteranno a gennaio. Una potrebbe arrivare dalla PremierLeague. Ramsey, infatti, potrebbe non essere l’unico calciatore a volare in Inghilterra. Attenzione anche ad Arthur. Il brasiliano non rientra nei piani bianconeri e come riporta Calciomercatoweb.it potrebbe sbarcare a Liverpool, per vestire la maglia dell’Everton. Un affare che potrebbe portare a Torino il terzino mancino Digne. Un profilo che farebbe comodo visto il rendimento non sempre positivo, in questa stagione, di Alex Sandro.