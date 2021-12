Distanza siderale nella trattativa: adesso l’Inter trema

Ancora distanza, definita siderale, tra le parti: la trattativa in casa Inter si fa in salita. Tutti gli aggiornamenti

Non si ferma la corsa dell’Inter capolista. A Salerno è arrivata un’altra prestazione di forza della squadra di Simone Inzaghi che ha travolto la Salernitana di Colantuono. 5-0 il risultato finale, che fa seguito alla goleada contro il Cagliari, con diversi protagonisti da Perisic e Sanchez a Lautaro Martinez nonostante l’alternanza in attacco.

Tutti sono coinvolti e i campioni d’Italia in carica sono senza dubbio la squadra più in forma del momento con sei vittorie consecutive e tentano il primo allungo in classifica in attesa di Milan–Napoli. Nel frattempo, il calciomercato invernale si avvicina e Marotta e Ausilio sono ancora alle prese con la questione rinnovi. Dopo aver blindato Lautaro Martinez e Barella, la dirigenza nerazzurra è ora concentrata sui due big in scadenza di contratto nel prossimo giugno, Marcelo Brozovic e Ivan Perisic. Per il centrocampista filtra maggiore ottimismo, mentre c’è ancora molta distanza da colmare tra le parti nella trattativa per il prolungamento dell’esterno croato. “Non abbiamo ancora parlato, c’è tempo. Ci sono sei mesi, vedremo cosa succederà”, ha ammesso ieri Perisic dopo la partita contro la Salernitana. Il rinnovo non è affatto vicino e la distanza “siderale”. Ecco gli ultimi aggiornamenti sul rinnovo del croato.

LEGGI ANCHE >>> Doccia fredda per l’Inter: il suo 2021 è già finito

Calciomercato Inter, ancora distanza per il rinnovo di Perisic: le ultime

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, la richiesta di Perisic per il rinnovo del contratto è di ben 6 milioni di euro a stagione. L’Inter, invece, arriva al momento ad offrirne 3,5, quasi la metà della cifra richiesta dall’entourage del calciatore. Una distanza ampissima che preannuncia tempi ancora lunghi per il prolungamento.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Futuro Insigne: offerta monstre, ma De Laurentiis non molla. Le ultime

Le parti, riferisce il quotidiano, hanno così deciso di congelare la trattativa e di riparlarne direttamente a febbraio. Tuttavia, da gennaio Perisic sarà già libero di accordarsi con un nuovo club a parametro zero. Il futuro dell’esterno croato è ancora tutto da scrivere.