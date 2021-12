Le parole di Ivan Perisic al termine di Salernitana-Inter. L’esterno croato ha parlato anche del suo futuro. Ecco le dichiarazioni

Con un suo gol, l’Inter ha subito sbloccato il match di Salerno. I nerazzurri hanno battuto la Salernitana di Colantuono, match valevole per la diciottesima giornata di Serie A, con un netto cinque a zero.

Il primo marcatore, di testa, su assist di Calhanoglu, è stato Ivan Perisic. Il croato anche oggi è stato protagonista di un’ottima prestazione: “”E’ sempre bello fare gol ma la cosa più importante era vincere. Dobbiamo continuare così – ammette ai microfoni di Dazn – Tanti gol dell’Inter? Stiamo bene, si vede sul campo dove tutti difendono e tutti attaccano. Questo vuole dire che dopo due mesi difficili, abbiamo trovato equilibrio, stiamo facendo bene”.

Svolta della stagione – “La partita contro il Napoli può essere quella della svolta, lottiamo tutti e si vede”.

Più gol rispetto alla passata stagione – “Non sono più ala, adesso gioco come quinto e anche io devo continuare così perché fa piacere giocare con questa squadra”.

Inter-Perisic: futuro in bilico

Una stagione fin qui da incorniciare per Ivan Perisic. Il calciatore ha dimostrato anche stasera di essere un elemento fondamentale per l’Inter. Per Simone Inzaghi è praticamente un titolare inamovibile. Nel corso di questa prima parte il croato ha collezionato ben 22 partite, 16 in campionato e 6 in Champions League. Solo in due circostanze non è sceso in campo, nel 6-1 contro il Bologna e nel 2 a 0 contro l’Empoli.

Fin qui, come detto, i gol realizzati sono statiquattro, edue gli assist ma al di là dei numeri sono le prestazioni che sono salite di livello. In questo inizio di stagione Perisic non ha praticamente mai sbagliato un match.

Perisic è diventato un insostituibile ma in estate la sua avventura all’Inter potrebbe concludersi. Il contratto del classe 1989 scadrà il prossimo 30 giugno e fin qui non è stato trovato l’accordo per il rinnovo.

Fino a qualche settimana fa non sembrava nemmeno essere una priorità della società. Ora, però, le cose sono cambiate e l’Inter appare intenzionata a provarci. Al momento la fumata bianca non è vicina: “Rinnovo? Non abbiamo ancora parlato, c’è tempo. Ci sono sei mesi, vedremo cosa succederà”. Per Perisic sembra non esserci fretta. Forse, adesso, ne ha un po’ più l’Inter visto che fra qualche giorno il croato sarà libero di parlare con qualsiasi altra squadra.