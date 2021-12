Tutto facile per l’Inter di Simone Inzaghi in casa della Salernitana di Colantuono: la cronaca della sfida del campionato italiano di Serie A

L’Inter di Simone Inzaghi non si ferma più e, a un turno dalla fine del girone di andata, allunga a quattro punti di vantaggio sulla seconda in classifica, il Milan di Stefano Pioli che domenica sera sarà impegnato in casa contro il Napoli in quello che sarà un vero e proprio scontro diretto per capire quale sarà la contendente, insieme all’Atalanta, dei nerazzurri campioni d’Italia in carica. A sbloccare il match ci pensa il solito Ivan Perisic assistito da un ispiratissimo, e non è una novità di questi tempi, Hakan Calhanoglu. Il corner battuto dal turco è perfetto e il croato non deve far altro che mettere alle spalle di Fiorillo.

Il raddoppio arriva con Denzel Dumfries. In contropiede, l’esterno olandese, servito alla grande da Edin Dzeko, batte l’estremo difensore della Salernitana e deposita in rete per lo 0-2 momentaneo. Il primo tempo si chiude così con l’Inter in totale gestione.

Salernitana-Inter 0-5: secondo tempo a tinte nerazzurre

Nella ripresa l’Inter di Simone Inzaghi non accenna a fermarsi e continua a spingere sull’acceleratore fino a trovare il tris con il gol di Alexis Sanchez. Un’azione splendida della Beneamata iniziata e conclusa dal cileno con, in mezzo, una gran giocata per Calhanoglu, autore del secondo assist della sua serata. Nel finale c’è gloria anche per Lautaro Martinez bravo a sparare un gran destro dal centro dell’area dopo un rimpallo favorevole e Roberto Gagliardini negli ultimi istanti di gara. Inter che quindi viaggia sempre più a vele spiegate e si porta, in attesa di Milan-Napoli, a quattro punti di vantaggio sui cugini rossoneri.

Formazioni di Salernitana-Inter e classifica

Salernitana (3-5-2): Fiorillo; Bogdan, Gyomber, Gagliolo; Delli Carri, Obi, Coulibaly, Kastanos, Ranieri; Ribery, Simy. Allenatore: Colantuono.

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Sanchez, Dzeko. Allenatore: Inzaghi

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 43*, Milan 39, Atalanta 37, Napoli 36, Fiorentina 30, Juventus, Roma e Lazio* 28, Empoli 26, Bologna 24, Verona e Sassuolo 23, Torino 22, Sampdoria 18, Udinese 17, Venezia 16, Spezia 12, Genoa* e Cagliari 10, Salernitana 8*.

*Una partita in più