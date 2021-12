L’Inter passa in vantaggio contro la Salernitana ma perde per l’ultima partita un elemento importante. Inzaghi non avrà il big contro il Torino

Si è subito messa in discesa la partita dell’Inter. La squadra di Simon Inzaghi è passata in vantaggio, contro la Salernitana, all’undicesimo del primo tempo, grazie ad un colpo di testa perfetto di Ivan Perisic, su assist da corner del solito Hakan Calhanoglu.

Al diciottesimo è, però, arrivata la notizia che non potrà fare piacere ai tifosi ma soprattutto a Simone Inzaghi. I nerazzurri, infatti, per l’ultima partita di Serie A, contro il Torino, non potranno contare su uno dei pilastri della squadra, Nicolò Barella. Il centrocampista, diffidato, si è reso protagonista di un’entrata in scivolata fuori tempo, che ha portato l’arbitro ad ammonirlo. Per il calciatore italiano,che verrà squalificato, il 2021 è dunque già finito.