Momento non facile per la Salernitana. Allo Stadio Arechi le proteste dei tifosi campani, prima del calcio d’inizio del match contro l’Inter

Il futuro della Salernitana è appeso ad un filo. Il club campano, che stasera è impegnato contro l’Inter, all’Arechi, rischia l’esclusione dalla Serie A.

La cessione della squadra ad un nuovo proprietario non arriva. La classifica è davvero complicata ma per i tifosi, sempre numerosissimi allo stadio, non c’è tempo per pensare alla partita.

Salernitana, striscione contro Gravina

Prima del calcio d’inizio della sfida, valevole per la diciottesima giornata di Serie A, sono arrivate le contestazioni da parte dei sostenitori: striscioni e cori per protestare contro questa situazione. Nel mirino è così finito Gravina (come si può vedere dalla foto) e Fabiani.

I tifosi chiaramente si sentono traditi non dai calciatori, che continuano ad essere sostenuti. La Salernitana avrà i suoi sostenitori vicini, in Serie A, ma anche tra i dilettanti e i campi di periferia