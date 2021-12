VIDEO CM.IT | Salernitana, Dal Pino: “Club favorevoli alla proroga”

Il presidente della Lega Serie A Dal Pino ha parlato al termine dell’Assemblea della posizione dei club sul caso Salernitana

“Nessuna offerta accettabile”. Con un comunicato diramato in mattinata i trustee che al momento gestiscono la Salernitana con il compito di trovare acquirenti per il club granata hanno reso noto che – a 15 giorni dalla scadenza fissata dalla Figc – non è arrivata alcuna proposta che rispetti i requisiti fissati.

Un problema non di poco conto per la società campana ma anche per l’intero calcio italiano con la Serie A che si potrebbe ritrovare con un club estromesso dal campionato a metà stagione.

Al termine dell’Assemblea di Lega che si è tenuta quest’oggi, il presidente Paolo Dal Pino parlando con i cronisti presenti, tra i quali anche l’inviato di Calciomercato.it, ha spiegato qual è la posizione degli altri club della Serie A sul caso Salernitana: “Le società hanno espresso una richiesta di proroga fino al termine del campionato. Andranno stabilite e definite le condizioni sin da ora. Le società amano lo sport”.