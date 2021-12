Salernitana a rischio esclusione | Terremoto in classifica

Le vicende della Salernitana possono influire pesantemente sul campionato di Serie A: in caso di esclusione cambierebbe anche la classifica

Giorni cruciali per il futuro della Salernitana e per quello dell’intero campionato di Serie A. Il club granata è impegnato in una doppia battaglia per garantirsi la permanenza in massima serie. Sul campo, dove le cose non vanno bene per la formazione di Colantuono, ultima con soli 8 punti, e fuori, dove gli scenari se possibile sono ancora peggiori.

Questa mattina il Trust Salernitana 2021 ha annunciato di non aver ricevuto offerte accettabili per la vendita del club. Il termine ultimo è quello del 31 dicembre, scaduto il quale la società sarebbe esclusa dal campionato. Alla FIGC è stato chiesto di spostare in avanti i termini, per permettere ai campani la conclusione del torneo. Ma a questo punto, quello dell’esclusione è un rischio concreto, che può avere ricadute altrettanto concrete sul campionato, inclusa la classifica.

Salernitana esclusa dal campionato, come cambierebbe la classifica oggi

L’articolo 53 delle Norme Organizzative Interne Federali nel disciplinare il caso in cui potrebbe ricadere la Salernitana, ossia di “rinuncia a gara e ritiro od esclusione delle società dal Campionato”, al comma 3 è piuttosto esplicito. Si legge infatti: “Qualora una società si ritiri dal Campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione, tutte le gare disputate nel corso del campionato di competenza non hanno valore per la classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria od esclusa“. Vale a dire che la classifica del torneo dovrebbe essere aggiornata come se le sfide che hanno visto protagonista la Salernitana non fossero mai state disputate.

Ecco dunque quale sarebbe, ad oggi, la ‘nuova’ classifica di Serie A secondo questi criteri:

Inter* punti 40, Milan 36, Atalanta 34, Napoli 33, Fiorentina 27, Juventus e Roma 25, Empoli 23, Lazio e Verona 22, Bologna 21, Sassuolo 20, Torino 19, Udinese* 17, Venezia 16, Sampdoria 15, Genoa 10, Cagliari e Spezia 9

*squadre che non hanno ancora giocato contro la Salernitana