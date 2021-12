E’ sempre derby: numeri da urlo, Calhanoglu fa impazzire i tifosi

Tutti pazzi per Hakan Calhanoglu. Il turco dopo Milan-Inter non si è più fermato: assist, gol e ottime prestazioni. Sui social l’ex rossonero viene esaltato dai suoi tifosi

Nel giorno dell’addio ufficiale all’Inter di Eriksen, Hakan Calhanoglu risponde, ancora una volta presente. Il turco è stato tra i protagonisti della sfida contro la Salernitana, con gli assist serviti per i gol di Perisic e Sanchez.

L’ex Milan migliora, anche in questa circostanza i suoi numeri. I passaggi vincenti in stagione sono diventati ben otto. Stasera non è andato a segno e lo score dei gol resta così fermo a sei. Numeri comunque importanti per l’ex Milan, che era finito nel mirino della critica: il suo inizio di stagione era stato più che positivo con un il gol contro il Genoa, proprio all’esordio, poi il buio.

Diverse partite negative e la pioggia di critiche. A gongolare erano stati così i tifosi del Milan, che nel frattempo si godevano la grande stagione di Brahim Diaz.

Lo scorso 7 novembre la svolta: arriva il derby e Calhanoglu riemerge dai fischi di quelli che furono i suoi tifosi. Si presenta dal dischetto e batte Tatarusanu. Da lì il turco non si è più fermato.

Sono arrivati gol, assist e super prestazioni. Sui social così a gongolare sono stati i suoi nuovi tifosi nerazzurri, un po’ meno quelli rossoneri:

Entro fine stagione #Calhanoglu riuscirà a far segnare anche Handanovic. — Andrea Inter (@AndreaInterNews) December 17, 2021