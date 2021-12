Eriksen dice addio all’Inter | E’ UFFICIALE: contratto rescisso

Eriksen lascia l’Inter dopo 689 giorni. Ufficiale in questi istanti la risoluzione del contratto con il club nerazzurro, che come data di scadenza aveva giugno 2024

Mancava solo l’ufficialità, arrivata in questi istanti: Eriksen lascia l’Inter dopo meno di due anni, con gli ultimi mesi passati già lontano dal mondo nerazzurro e in generale dal calcio per via dell’incidente che lo ha travolto a Euro2020 cambiando la sua vita e di fatto la sua carriera.

Inter, UFFICIALE la risoluzione del contratto di Eriksen: “Resterà un legame forte e indissolubile”

“FC Internazionale Milano comunica di aver trovato un accordo per la rescissione consensuale del contratto di Christian Eriksen – recita il comunicato della società di viale della Liberazione – Il Club e tutta la famiglia nerazzurra abbracciano il calciatore e gli augurano il meglio per il suo futuro.

Anche se oggi le strade dell’Inter e di Christian si separano, resterà un legame forte e indissolubile. I momenti più belli, i gol e le vittorie, l’abbraccio dei tifosi fuori da San Siro nel celebrare lo Scudetto: tutto resterà sempre fissato nella storia nerazzurra”, conclude la nota ufficiale dell’Inter.