Calciomercato Juventus, lo scambio cambia tutto: arriva subito

Calciomercato Juventus, potrebbe arrivare la svolta a breve per un obiettivo dei bianconeri in attacco: scambio a gennaio

La Juventus dà la sensazione di voler intervenire con più di un’operazione già nel calciomercato di gennaio. D’altronde i problemi nella rosa sono evidenti, a cominciare dal centrocampo. In quella zona diverse pedine hanno deludo le aspettative, vedi Ramsey, Arthur e Rabiot. La possibilità che i primi due lascino in inverno è reale e concreta, offerte permettendo.

Da queste uscite dipenderà l’eventuale acquisto, con diversi nomi sul taccuino di Cherubini. Oltre alla mediana, nei pensieri della dirigenza c’è il reparto offensivo. In particolare il ruolo di centravanti, visto che i numeri e le prestazioni di Morata sono assolutamente insufficienti e la ‘Vecchia Signora’ ha mostrato un’evidente difficoltà ad andare in gol da inizio stagione. Il sogno, come noto, è Dusan Vlahovic, ma l’approdo del serbo adesso appare improbabile. Perciò il club di Agnelli si guarda attorno alla ricerca di altre occasioni e apprezza parecchio l’opzione Martial. Stando a quanto riferisce ‘Eurosport’, però, l’Atletico Madrid si sarebbe inserito nella corsa al francese e pare essere favorevole ad uno scambio.

Ai ‘Red Devils’ interessava particolarmente Kieran Tripper, ma difficilmente gli spagnoli accetteranno di privarsi del terzino inglese. Vedremo, quindi, quale sarà in caso la pedina che verrà inserita nell’operazione. I ‘Rojiblancos’ dovrebbero, inoltre, raggiungere il club di Manchester a fine mese per approfondire la situazione in merito. L’affare potrebbe tagliare fuori la Juventus.