“Vuole partire a gennaio”: dalla Juventus al Milan, occasione dalla Premier

Neanche l’arrivo di un nuovo allenatore sembra aver cambiato le cose. A Manchester potrebbe andar via un pezzo pregiato che era stato accostato alla Juventus

La Juventus ha chiuso al primo posto il girone di Champions grazie ad un gol di Moise Kean, che però ha sprecato molto nel corso di tutta la partita. Più in generale i bianconeri hanno palesato non poche difficoltà offensive fino a questo momento, con Morata e soci troppo spesso poco precisi al momento di concludere a rete. I numeri di questi primi mesi in questo senso sono impietosi con lo spagnolo autore di 5 gol totali e l’italiano fermo a 3. Cifre ben lontane da quelle di Cristiano Ronaldo, che ha evidentemente lasciato un vuoto di potere.

Una nuova quadra offensiva sarebbe dunque gradita alla Juventus, che valuta il materiale a disposizione e si guarda anche intorno per captare eventuali occasioni. Una di queste potrebbe arrivare proprio dal Manchester United.

LEGGI ANCHE >>> Champions ed Europa League: i possibili avversari delle italiane

Calciomercato, Martial desidera la cessione a gennaio: la situazione

Per un Ronaldo che continua a segnare anche ai ‘Red Devils’, lo United deve invece fare i conti con chi come Anthony Martial sta vivendo mesi difficili, tra problemi fisici, tanta concorrenza ed una stagione che proprio non decolla. Il francese classe 1995 ha messo insieme appena 359 minuti conditi da un gol. Troppo poco con i malumori che crescono.

Come sottolineato da ‘Sky Sports News’, Martial desidera lasciare Manchester nella finestra di trasferimento di gennaio. A riferirlo è stato lo stesso agente del calciatore alla nota emittente: “Anthony desidera lasciare il club a gennaio. Ha solo bisogno di giocare. Non vuole restare a gennaio e parlerò presto con il club”. Il contratto dell’attaccante è in scadenza 2024 con opzione per un ulteriore prolungamento, ma il matrimonio con i ‘Red Devils’ potrebbe essere alle battute conclusive. Una chance importante non solo per la Juventus, ma anche per altre big del calcio italiano come il Milan, che ha un attacco in avanti con l’età, e per l’Inter in passato accostata al francese e sempre attenta a ciò che succede in Premier.