Calciomercato Inter e Juventus, affare stellare: Lautaro con Chiesa

Possibile affare stellare che coinvolgerebbe Inter e Juventus nel mercato estivo: Lautaro Martinez e Chiesa insieme

Si preannuncia un calciomercato estivo all’insegna dei grandi botti nel 2022. Tanti i nomi big che potrebbero cambiare squadra al termine di questa stagione con Inter e Juventus che potrebbero essere coinvolge in un maxi affare che vedrebbe Lautaro Martinez e Chiesa indossare la stessa maglia.

Un possibile intreccio che parte dal Bayern Monaco e da due possibili addii. Ne parla al ‘Bild‘ che racconta di come i bavaresi siano alle prese con le riflessioni sul futuro di Robert Lewandowski e Kingsey Coman. Entrambi in scadenza nel 2023, entrambi con il rinnovo che non è ancora arrivato. Dovesse perdurare questa situazione in estate potrebbe esserci il duplice addio che innescherebbe una reazione a catena che coinvolgerebbe, loro malgrado, anche Inter e Juventus. Senza il bomber principe degli ultimi anni e senza l’esterno offensivo francese, il club di Monaco di Baviera dovrebbe correre ai ripari e andare a caccia di sostituti di livello. Chi? Per il primo si parla con insistenza di Haaland, ma mettere le mani sul norvegese del Borussia Dortmund non è affatto facile, soprattutto considerata la grande concorrenza. Per il secondo, invece, uno dei nomi è Dembele, in scadenza con il Barcellona. Ed Inter e Juventus?

Calciomercato Inter e Juventus, Chiesa più Lautaro: coppia stellare

Se Haaland e Dembele rappresentano gli obiettivi principali, il Bayern Monaco pensa anche alle alternative e punta gli occhi sulla Serie A. Come sostituto di Lewandowski, quindi, si valuta il profilo di Dusan Vlahovic, nel mirino anche della Juventus, e di Lautaro Martinez, fresco di rinnovo con l’Inter.

In vista dell’addio di Coman, invece, oltre all’altro francese del Barcellona, il club bavarese punta su Federico Chiesa che – soprattutto in mancanza della qualificazione in Champions – potrebbe essere ceduto dai bianconeri per una cifra comunque importante (non meno di 80 milioni). I due potrebbero quindi ritrovarsi insieme nel Bayern Monaco il prossimo anno per un maxi affare stellare.