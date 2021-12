Attacco pesantissimo: “Caso Suarez? Non si può chiamare giustizia”

Attacco a seguito della decisione legata al caso Suarez: “Non si può chiamare giustizia”

La notizia ufficiale è arrivata ieri: il caso Suarez è stato archiviato. È arrivata ufficialmente la conferma della Figc sull’archiviazione del procedimento aperto dalla giustizia sportiva in merito al caso dell’esame ‘farsa’ di lingua italiana sostenuto dall’attaccante uruguayano a Perugia.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, il messaggio di Allegri per Bologna | Le condizioni di Dybala

In merito al caso Suarez, a ‘Radio Punto Nuovo’ è intervenuto il giornalista Luigi Moncalvo, che ha puntato il dito contro la decisione di archiviare il procedimento: “Sono fortemente indignato per il caso Suarez, cosa che dovrebbe fare tutta l’Italia. Non si può chiamare Giustizia, è qualcos’altro. Non è che il giocatore si sveglia una mattina e decide di diventare cittadino italiano. Chi è che aveva interesse a far sì che Suarez facesse in tempi brevissimi questo esame? Siamo di fronte ad un mondo del calcio sempre più malato, ormai siamo il Paese delle barzellette”.

LEGGI ANCHE >>> Coppa d’Africa, scatta l’allarme: “Dieci giorni di quarantena per i giocatori”

Moncalvo ha poi parlato della quesitone Coppa d’Africa? La CAF ha ufficializzato come la competizione si disputerà, nonostante le voci di un possibile annullamento. Il giornalista però sembra essere convinto: “Probabilmente non si giocherà”.