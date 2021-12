Allenamento per la Juventus alla Continassa aperto al pubblico: Allegri e i suoi al lavoro in vista della trasferta di Bologna

Allenamento aperto al pubblico e alla stampa questa mattina per la Juventus di Massimiliano Allegri, a tre giorni dalla delicata trasferta in casa del Bologna. Non ha lavorato con la squadra Paulo Dybala: il fantasista argentino, sempre più vicino al rinnovo di contratto, ha svolto un lavoro personalizzato in palestra e un suo recupero per il Dall’Ara appare al momento molto difficile. Allenamento programmato sempre in palestra invece per Pellegrini, Alex Sandro e capitan Chiellini mentre Locatelli non si è allenato per una leggera gastroenterite. Regolarmente in gruppo McKennie e Kulusevski che hanno svolto l’intera seduta con i compagni e quindi saranno disponibili per Bologna.

In campo Massimiliano Allegri ha messo sotto torchio i suoi insistendo sulle esercitazioni tattiche e premendo il tasto sull’aggressività nelle varie situazioni di gioco. L’allenatore toscano ha ‘ripreso’ Morata e Rabiot per alcuni movimenti sbagliati, mentre ha scherzato con Bernardeschi che aveva preso un colpo dopo un contrasto: “Gioca Fede, c’hai due gambe”.

Juventus: Allegri a colloquio con la dirigenza, si rivede Chiesa

Applausi e qualche coro dei circa 400 tifosi invitati dalla società, con in evidenza anche i baby Soule, Miretti e de Winter. Con la squadra in campo anche Arthur dopo la ‘punizione’ di Venezia e la mancata convocazione per il ritardo in allenamento, con il brasiliano catechizzato da Allegri durante le partitelle a tema. Il tecnico della Juve ad inizio seduta si è fermato a colloquio per alcuni minuti con il Football Director Cherubini e il vicepresidente Nedved.

In campo, infine, si sono rivisti anche Danilo e Chiesa: allenamento personalizzato per entrambi che saranno pronti a gennaio dopo la sosta natalizia. L’ex Fiorentina ha concluso l’allenamento con scatti, cambi di direzione e lavoro con il pallone. Sempre assente invece Ramsey, con il destino del gallese che sembra segnato e lontano da Torino in vista della riapertura del mercato.