VIDEO CM.IT | La Juventus non molla Pogba: il piano dei bianconeri

Torna in auge, ancora una volta, il sogno Paul Pogba per la Juventus: ecco la strategia di mercato del club

Un filo invisibile che non si spezza, quello tra la Juventus e Paul Pogba. Il legame tra il club bianconero e il centrocampista francese è sempre stato molto forte, anche dopo l’addio nel 2016 in direzione Manchester United del giocatore. Ma l’ambiente non si è mai rassegnato e ha continuato a sognare il suo ritorno.

La JUVENTUS Non Molla POGBA: Il Piano dei Bianconeri

Watch this video on YouTube

Un pensiero condiviso non solo dai tifosi, ma anche dalla dirigenza. Che continua a provarci e insiste. Il nome di Pogba è stato più volte nuovamente accostato alla Juventus nelle scorse sessioni di mercato. Con un nuovo ritorno di fiamma, a maggior ragione, ora che il campione del mondo in carica è in scadenza di contratto con i ‘Red Devils’.

LEGGI ANCHE >>> Icardi subito da Allegri: doppia offerta della Juventus per sedurre il PSG

La Juventus, come appreso da Calciomercato.it, era intenzionata a provarci per Pogba già a gennaio, nonostante le difficoltà economiche del momento. Al momento, tuttavia, la situazione è frenata dall’inchiesta in corso da parte della Procura di Torino sulle plusvalenze. Juventus che continua a monitorare Pogba da lontano, ma tutto, probabilmente, sarà rinviato alla successiva finestra di mercato.