Icardi subito da Allegri: doppia offerta della Juventus per sedurre il PSG

La Juventus vuole consegnare subito Icardi a Massimiliano Allegri: due strade per convincere il PSG e l’attaccante argentino

In questa prima parte di stagione, tra i principali problemi emersi nel nuovo corso di Massimiliano Allegri in bianconero c’è la mancanza di reti: bomber cercasi a Torino.

Come raccontato su queste pagine nelle settimane scorse, il grande sogno della Juventus per l’attacco resta Dusan Vlahovic. Le possibilità di arrivare al gioiello della Fiorentina a gennaio sono praticamente nulle, per questo la dirigenza torinese starebbe pensando ad una soluzione ‘ponte’ per terminare al meglio la stagione. In questo senso, a Torino starebbe tornando di moda il nome di Mauro Icardi.



Calciomercato Juventus, Icardi a gennaio: ipotesi prestito dal PSG

Nella giornata di ieri su Calciomercato.it vi abbiamo raccontato come il nome di Mauro Icardi sia tornato di grande attualità in casa Juventus. Oggi arrivano conferme importanti anche da ‘Tuttosport’, che rivela quale sarebbe la strategia dei bianconeri per consegnare l’ex capitano dell’Inter a Massimiliano Allegri a gennaio: verrà tentata la strada del prestito di 6 mesi con diritto di riscatto, con il PSG che vorrebbe però inserire l’obbligo di riscatto.

Maurito sta trovando poco spazio sotto la Tour Eiffel, con Mauricio Pochettino che là davanti ha davvero abbondanza di scelte e di stelle. Inoltre, si racconta di come l’ex nerazzurro non starebbe a genio a Lionel Messi, motivo per cui i parigini sarebbero entrati nell’ordine di idee di salutarlo già a gennaio. All’attaccante argentino il ritorno in Serie A piacerebbe e la Juventus rappresenterebbe una grande occasione.

Oltre alla strada del prestito, poi, non è da escludere che il club piemontese possa provare una strategia alternativa. Sempre secondo il quotidiano torinese, infatti, potrebbe essere giocata la ‘carta’ Arthur: il brasiliano piace a Leonardo, che potrebbe rinforzare così il centrocampo a disposizione di Pochettino. Insomma, la risposta ai problemi realizzativi della Juventus potrebbe arrivare presto e potrebbe essere Mauro Icardi.