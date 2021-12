Calciomercato Roma, Mourinho bussa alla grande ex: arriva la svolta

Calciomercato, si lavora intensamente in casa Roma in vista della finestra di gennaio: Mourinho bussa alla grande ex, arriva la svolta

La scorsa settimana è stata più che positiva per Mourinho e la sua Roma. I giallorossi hanno approfittato del passo falso a sorpresa del Bodo Glimt sul campo dello Zorya, effettuando il sorpasso in classifica grazie al successo nella trasferta bulgara contro il CSKA Sofia. I capitolini hanno, quindi, vinto il proprio girone di Conference League e potranno evitare le due gare supplementari nel mese di febbraio per lo spareggio.

Non solo in Europa, gli uomini dello Special One si sono portati a casa i tre punti ai danni dello Spezia tra le mura dello Stadio Olimpico. Vittoria netta 2-0 con le firme di Smalling e Ibanez, fondamentale per salire al sesto posto e riagganciare la Juventus di Allegri a 28 punti. Inoltre, adesso il calendario non sorriderà alla Roma, che nelle prossime quattro giornate incontrerà nell’ordine Atalanta, Sampdoria, Milan e proprio la ‘Vecchia Signora’. L’obiettivo, come noto, è cercare di perdere meno terreno possibile fino alla sessione di calciomercato di gennaio. A tal proposito, il General Manager Thiago Pinto sta lavorando intensamente per accontentare il più possibile il mister portoghese.

LEGGI ANCHE>>> Conferma ufficiale alla notizia di CM.IT: “Nessun pre-accordo con l’Inter”

Calciomercato Roma, nuovo nome per gennaio: obiettivo dal Barcellona

Uno dei reparti in cui bisognerà intervenire è la fascia destra, in cui manca un vice Karsdorp. Il dirigente giallorosso sta sondando varie opzioni e, stando a quanto riferisce la testata ‘El Catalan’, alla lista si sarebbe aggiunto anche il nome di Serginho Dest.

LEGGI ANCHE>>> CM.IT | L’Inter non è sola: prepotente ritorno di fiamma per Onana

Accostato in passato anche al Bayern Monaco, il terzino statunitense non rientra nei piani del Barcellona ed è in uscita dal club blaugrana. La sua valutazione si attesta sui 15 milioni di euro, ma la Roma sarebbe interessata ad un prestito. L’operazione, perciò, non è semplice, visto che il Barcellona deve cedere a titolo definitivo per rimpinguare la casse societarie in estrema difficoltà. Continuano a piacere anche altri profili come Dalot (un po’ più lontano dopo l’arrivo di Rangnick allo United), Bereszynski e Henrich. La pista è comunque da tenere d’occhio.