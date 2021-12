Conferma ufficiale alla notizia di CM.IT: “Nessun pre-accordo con l’Inter”

L’Inter è vicina a mettere a segno l’ennesimo colpo a zero. L’accordo non è però stato ancora definito, come conferma il diretto interessato

L’Inter ha scelto lui per l’eredità di uno dei suoi titolarissimi. Si tratta di una grande ‘occasione’ a zero che i nerazzurri non si sono però ancora assicurati.

Parliamo di Andre Onana, portiere camerunense in scadenza con l’Ajax il prossimo giugno. Intervistato da ‘Sport’, il 25enne ha ribadito la sua intenzione di separarsi dai ‘Lancieri’ al termine della stagione smentendo al contempo le voci di un pre-accordo con l’Inter e confermando dunque quanto scritto qualche ora fa da Calciomercato.it.

“I media parlano di tante altre cose, anche dell’Arsenal e ovviamente del Barcellona. Ma al momento non c’è nulla. Ci sono diverse squadre, ma ancora non ne è stata scelta nessuna – ha evidenziato Onana – Non si sa mai cosa possa succedere, nel calcio non ci sono certezze. Aspettiamo di vedere quale progetto è più attraente, è importante valutare l’aspetto sportivo. L’addio all’Ajax? Quando apri una porta, prima o poi finisci per chiuderla. È arrivato il momento di aprirne un’altra. Qui abbiamo fatto la storia. Questa è la fine ed è tempo di costruire un nuovo percorso”.

Il designato erede di Handanovic strizza l’occhio al Barça, in cui è cresciuto: “Il club blaugrana resta la mia prima opzione perché è casa mia”. Allo stesso tempo, tuttavia, fa capire che il ritorno in Catalogna è complicato vista la presenza di ter Stegen: “Sta facendo bene ed è ancora giovane, per questo motivo sarà sempre più difficile trovare spazio per un portiere della cantera. So che un giorno giocherò al Camp Nou, ma non so se con o contro il Barcellona”.

Calciomercato Inter, Onana a zero: ecco l’offerta nerazzurra

L’agente di Onana è atteso a breve in Italia per cercare un’intesa definitiva con l’Inter, che sul piatto offre un contratto da circa 3 milioni di euro netti a stagione. Il piano del club di viale della Liberazione è quello di affiancargli Samir Handanovic, un po’ come fatto qualche stagione fa dalla Juventus con Buffon-Szczesny. Al portiere sloveno, capitano dei nerazzurri dal febbraio 2019 e anch’egli in scadenza, Marotta e Ausilio hanno proposto invece un rinnovo annuale da 2 milioni di euro netti.