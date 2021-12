Calciomercato Milan, tripla firma da quasi cento milioni di euro

Contatti in corso in casa Milan per la tripla firma sul rinnovo del contratto, si lavora per arrrivare a un eccordo entro inizio gennaio

Non solo nuovi acquisti. Il Milan, in vista del calciomercato di gennaio, vuole blindare alcuni gioielli presenti in rosa. Così, oltre a lavorare per un rinforzo i difesa, Maldini e Massara proseguono i contatti con gli agenti di tre giocatori già sotto contratto.

La volontà del Milan, riporta il ‘Corriere dello Sport’, sarebbe quella di annunciare un rinnovo di contratto prima della fine dell’anno. Così, la dirigenza starebbe continuando a lavorare con i procuratori di Theo Hernandez, Ismael Bennacer e Rafael Leao per estendere la data di scadenza. Quando furono acquistati, i tre giocatori firmarono fino al 2024 e ora la dirigenza rossonera è impegnata nel prolungare fino al 2026 con un importante adeguamento dell’ingaggio.

Calciomercato Milan, si lavora ai rinnovi di Theo Hernandez, Bennacer e Leao

Theo Hernandez, Bennacer e Leao attualmente guadagnano circa 1,4/1,5 milioni di euro a stagione. Con il rinnovo andrebbero a percepire uno stipendio almeno triplicato fino a 3,5/4 milioni a stagione per cinque anni che porterebbero ad un investimento totale al lordo che sfiorerebbe i 100 milioni di euro. Il lavoro riguarda soprattutto i bonus e i premi individuali. Con le loro firme, Maldini e Massara lancerebbero un altro messaggio sul progetto rossonero trattenendo tre giocatori chiave per il gioco di Stefano Pioli.

Allo stesso tempo, però, restano le difficoltà di bloccare Franck Kessie a Milano. Per l’ivoriano, infatti, non ci sono sostanziali passi in avanti nella trattativa per il rinnovo. L’offerta milanista di circa 6 milioni è sul tavolo da diverse settimane ma ad oggi il mediano non sembra avere intenzione di accettarla.