Villarreal-Juventus agli ottavi di Champions: il grande ex non ha dubbi

Ad affrontare la Juventus agli ottavi di finale di Champions League, alla fine, sarà il Villarreal: il grande ex non ha dubbi sulla sfida

È stata una giornata molto movimentata per l’UEFA e tutti club rimasti in Champions League. Oggi erano i programma i sorteggi degli ottavi di finale presso l’urna di Nyon, in Svizzera. C’era tanta attesa per conoscere il destino di Juventus e Inter, uniche italiane rimaste in gara dopo l’eliminazione ai gironi di Milan e Atalanta.

A causa di problemi tecnici, come spiegato dal massimo organo calcistico europeo, si sono verificati diversi errori grossolani al primo tentativo che hanno costretto ad annullare tutti gli accoppiamenti usciti e ripetere ogni pescata. Una situazione definitiva “deplorevole” dall’amministratore delegato del Real Madrid, Emilio Butragueno, che ha sfavorito soprattutto l’Inter per quanto riguarda le partecipanti nostrane. Ai nerazzurri era toccato in un primo momento l’Ajax. Gli olandesi si stanno rendendo protagonisti di un grande calcio e hanno superato alla grande il primo step della coppa dalle grandi orecchie, ma sarebbero stati abbastanza fattibili sulla carta. A maggior ragione vedendo chi è uscito dopo, ossia il Liverpool schiacciasassi. Molto meglio la ‘Vecchia Signora’, che ha sostituito lo Sporting Club de Portugal con il Villarreal.

Champions League, Villarreal-Juventus agli ottavi: il grande ex sicuro

Gli spagnoli rappresentano comunque un ostacolo rognoso e non semplicissimo da superare. Sono gli autori dell’eliminazione dell’Atalanta (cosa mai scontata) e vantano più esperienza in campo europeo rispetto ai giovani portoghesi. Senza contare la presenza di Unai Emery in panchina, molto abile a livello tattico. Non sarà una passeggiata di salute per Allegri e i suoi, ma la sensazione è che dipenda davvero solo da loro la conquista dei quarti.

A presentare la sfida è intervenuto Marcos Senna, storico ex centrocampista del ‘Sottomarino Giallo’ nonché suo attuale dirigente. Si è mostrato sicuro ai canali ufficiali del club: “È un avversario storico e molto difficile. Inoltre, non abbiamo mai affrontato la Juventus, perciò penso che sarà una bella eliminatoria“. I sorteggi, a fatica, hanno parlato. Ora si attende il verdetto sovrano, quello del campo.