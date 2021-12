È il caos, annuncio improvviso | "Chieste le dimissioni del presidente"

Nelle ultime ore, è scoppiato un vero e proprio caos. Dopo gli ultimi sviluppi sulla vicenda arriva l’indiscrezione: chieste addirittura le dimissioni

Milioni e milioni di tifosi non aspettano altro. La Champions League già ha emozionato con la fase a gironi, ma ora è arrivato il tempo degli ottavi di finale e, dunque, si fa sul serio per capire chi alzerà al cielo la coppa dalle grandi orecchie.

Inter e Juventus quest’oggi erano tra le protagoniste dei sorteggi, ma qualcosa di totalmente inaspettato ha stravolto l’esito. Come vi abbiamo riportato nelle ultime ore, un errore negli accoppiamenti possibili ha invalidato il sorteggio per l’Atletico Madrid. Dopo il ricorso dei Colchoneros, infatti, si è proceduto con la decisione dell’UEFA di rifare per intero il sorteggio. E non è andata meglio per le italiane, anzi. L’Inter di Simone Inzaghi ha pescato il Liverpool, mentre la Juventus è passata dallo Sporting al Villarreal. Una situazione che ha creato un vero e proprio caos all’ora di pranzo e che continuerà a far discutere anche nei prossimi giorni.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, la Juve piazza l’esubero | Super scambio in Serie A

Sorteggi Champions League, Ceferin nella bufera: “Chieste le dimissioni”

Le critiche dirette ad Aleksander Ceferin, presidente dell’UEFA, non sono mancate negli ultimi minuti. E i club intanto non sembrano pronti a rassegnarsi. Il giornalista Luca Momblano ha rivelato un’indiscrezione ai microfoni di ‘Top calcio 24’: “Club come Juventus, Real e Atletico Madrid hanno chiamato l’Uefa per chiedere spiegazioni sul pasticcio fatto ai sorteggi. Si vocifera anche che abbiano chiesto le dimissioni di Ceferin“.

Di certo, è impossibile non ricordare i rapporti tesi che intercorrono tra Andrea Agnelli e lo stesso Ceferin. I trascorsi relativi la Superlega hanno sicuramente inasprito il loro legame, con il presidente dell’UEFA che si era soffermato in attacchi pubblici pesantissimi rivolti al numero uno della Juventus. Ora il caos sorteggi e le vicende politiche sullo sfondo: vedremo se l’ira si placherà o se tutto si risolverà in un nulla di fatto e con l’accettazione dell’ultimo esito dei sorteggi.