Calciomercato, la Juve piazza l’esubero | Super scambio in Serie A

Maurizio Sarri e la Juventus potrebbero nuovamente incrociare i rispettivi destini ma in sede di calciomercato. Un centrocampista nel mirino dell’allenatore della Lazio

L’avventura di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus, nonostante le critiche, ha comunque portato in dote uno scudetto prima della separazione. Oggi l’ex bianconero è alla guida della Lazio e non è da escludere che i destini del tecnico e della società di Agnelli si incrocino ancora una volta, ma in sede di calciomercato.

Il tecnico ex Napoli, infatti, è alla ricerca di un nome capace di dare ordine in mezzo al campo. Inizialmente ha puntato su Lucas Leiva, ma l’ex Liverpool non sembra più avere la corsa e la brillantezza di un tempo e che sono richieste in quella posizione. Allora si è puntato fortemente su Danilo Cataldi. Il centrocampista, da sempre legato alla Lazio, si è imposto come metronomo, anche con ottimi risultati, nonostante non sia propriamente il suo ruolo. Allora ecco il ricorso al calciomercato con Arthur, messo in vendita dalla Juventus, che potrebbe rappresentare il nome giusto per l’allenatore.

Calciomercato Juventus, Sarri vuole Arthur: doppia ipotesi

L’ex Barcellona, infatti, è in grado di garantire quei compiti di regia e tempi di gioco tanto importanti nel 4-3-3 di Sarri. Gli ostacoli alla trattativa, però, non mancano. La valutazione del centrocampista è molto alta e si attesta sui 60 milioni di euro. Una cifra a cui la Lazio non può arrivare.

Allora, come riporta il giornalista Marcello Chirico, una doppia soluzione si profila all’orizzonte. La Juventus propone, infatti, uno scambio con Luiz Felipe o Luis Alberto. Il primo è in scadenza di contratto e piace non poco ai bianconeri. Lo spagnolo, invece, non si è adattato al meglio alle idee di gioco di Sarri e non ha conquistato la titolarità fissa. Per questo, l’ipotesi potrebbe decollare, permettendo a Lotito di accontentare il suo tecnico. Da capire se la proposta di scambio verrà accettata o meno, ma di certo il futuro a centrocampo è in bilico e verrà sciolto solo nelle prossime settimane.