Bufera sorteggio Champions, Real Madrid all’attacco: la decisione di Perez

Sorteggio ottavi Champions, il Real Madrid è furioso e potrebbe azzardare una mossa che accenderebbe ulteriormente lo scontro con l’UEFA

La bufera sul sorteggio Champions (ripetuto dopo il ricorso dell’Atletico accolto dall’UEFA) non si placa, anzi rischia di ingigantirsi. In questi minuti, infatti, sono tornate a circolare voci sul possibile ricorso, stavolta del Real Madrid, al Tas di Losanna.

Florentino Perez e i suoi volevano che il secondo sorteggio partisse lasciando inalterato il primo ‘accoppiamento’ degli ottavi, che aveva come protagoniste proprio il Real e il Benfica e avvenuto prima del fattaccio che aveva portato i cugini dell’Atletico a presentare ricorso. Un accoppiamento senz’altro favorevole alla squadra di Ancelotti. Così invece non è stato e per gli spagnoli, oltre al danno, c’è stata la beffa. Il nuovo sorteggio ha pescato per loro nientemeno che il Paris Saint-Germain, la formazione di Leo Messi e Mbappe, quest’ultimo promesso sposo proprio dei ‘Blanços’. Parliamo di una squadra con mille problemi, ma pur sempre composta da grandi campioni. Una, insomma, tra le favorite in assoluto se non la favorita numero uno alla vittoria finale della Champions.

Sorteggio Champions, Butragueno non conferma il ricorso del Real ma tuona contro l’UEFA: “Quanto accaduto è stato deplorevole”

Va detto comunque che dal Real non sono arrivate conferme a queste voci sul possibile ricorso al Tas di Losanna, nemmeno dall’Amministratore delegato Butragueno il quale ha comunque messo in evidenza la brutta figura dell’UEFA del ‘nemico’ Ceferin: “Quanto accaduto è stato sorprendente, deplorevole e molto difficile da capire anche tenendo conto dei milioni di tifosi che aspettavano il sorteggio, così come di tutto il mondo dello sport – le parole di Butragueno nel comunicato sulla tv ufficiale – Affrontiamo questo avversario con tutto l’entusiasmo, consapevoli di cosa significhi questa competizione per questo club e per i nostri tifosi. Consapevoli anche della difficoltà del rivale e della categoria di giocatori che hanno nella loro rosa, ma anche con la speranza che la squadra giocherà due grandi partite. Speriamo di arrivare al sorteggio dei quarti di finale