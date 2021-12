Sorteggi Champions League, chiesta la ripetizione | Cosa sta succedendo

I sorteggi di Champions League hanno espresso i loro verdetti, ma c’è a chi non è andata bene. Viene chiesta la ripetizione

L’urna ha espresso il suo verdetto, per le big italiane e per tutte le qualificate. Come vi abbiamo riportato negli ultimi minuti, l’Inter dovrà vedersela con l’Ajax, la Juventus con lo Sporting.

Squadre che rappresentano degli ostacoli non tra i peggiori, ma che non andranno sottovalutare, perché presentano evidenti insidie. Eppure c’è chi a sorteggio concluso comunque non si ferma al verdetto emerso. Stiamo parlando dell’Atletico Madrid.

Sorteggi Champions League, il caos per l’Atletico Madrid

Dopo un girone di fuoco, in cui era presente anche il Milan, ora gli spagnoli hanno pescato il Bayern Monaco. Per nulla, un accoppiamento facile quello contro i tedeschi, ma non è quello il problema. Secondo ‘Sky Sport’, l’Atletico sarebbe intenzionato a fare richiesta all’Uefa per ripetere il sorteggio. L’errore sarebbe stato nel posizionamento delle palline. E ‘ESPN’ aggiunge dettagli ancora più caldi sulla situazione: la UEFA starebbe andando verso la ripetizione del sorteggio di Champions League. Opzione molto valida a questo punto a causa del pasticcio visto prima e grazie alle lamentele di diverse squadre. Il problema è stato un software che abbina le squadre che possono giocare tra loro, determinando quindi i possibili accoppiamenti. Il Villarreal ha pescato inizialmente come avversario il Manchester United, ma le due squadre non possono essere accoppiate, dopo aver condiviso la fase a gironi. Successivamente gli spagnoli hanno pescato il City, ma poi la pallina dei Red Devils non era più tra quelle a disposizione per l’Atletico. Da qui il ricorso dei Colchoneros.

Lo stesso Atletico Madrid ha scritto su Twitter: “Siamo in trattativa con la UEFA per chiedere spiegazioni e una soluzione dopo gli errori commessi nel sorteggio degli ottavi di Champions League”.