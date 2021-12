Sorteggio Europa League: le avversarie di Atalanta, Lazio e Napoli

Il sorteggio di Europa e Conference League: coinvolte Atalanta, Lazio, Napoli, la Roma direttamente agli ottavi

Alle 13 è in programma il sorteggio di Europa League: si decidono gli accoppiamenti dei sedicesimi di finale che vedranno tre italiane coinvolte. Lazio e Napoli come teste di serie, avendo chiuso il loro girone al secondo posto, Atalanta come non testa di serie, essendo retrocessa dalla Champions.

Per le tre squadre della Serie A si preannunciano sorteggi non semplici: Lazio e Napoli vivono con lo spettro di incontrare Barcellona o Siviglia, mentre Gasperini ha avversarie sulla carta più agevoli. Il regolamento è molto semplice: le seconde di Europa League affrontano le terze di Champions giocando il ritorno in casa. Non sono ammessi incontri tra squadre dello stesso paese.

Teste di Serie: Betis, Rangers, Real Sociedad, Napoli, Olympiacos, Lazio, Braga, Dinamo Zagabria

Non teste di serie: Barcellona, Borussia Dortmund, Shetiff, Lipsia, Porto, Zenit, Siviglia, Atalanta

Il sorteggio sarà trasmesso in diretta tv a partire dalle 13 su Sky e Dazn.

Sorteggio Europa League, le date dei sedicesimi e gli accoppiamenti

I sedicesimi di finale presentano quest’anno una veste nuova. La sfida è tra le seconde di Europa League e le terze di Champions League. Nulla cambia, invece, per il calendario: l’andata è in programma il 17 febbraio, mentre le gare di ritorno si disputeranno il 24 febbraio.

Ore 13.21 – Ultima italiana in gara: PORTO-LAZIO.

Ore 13.20 – Borussia Dortmund-Rangers eSheriff-Braga

Ore 13.19 – Zenit-Betis è il quinto accoppiamento

Ore 13.18 – Seconda italiana: BARCELLONA-NAPOLI

Ore 13.16 – Lipsia-Real Sociedad

Ore 13.15 – Sarà ATALANTA-OLYMPIACOS

Ore 13.14 – Il primo abbinamento è Siviglia-Dinamo Zagabria.

Sorteggio Conference League, non è interessata la Roma

Dopo Champions ed Europa League, sarà il turno del sorteggio di Conference League che vede impegnata la Roma di Josè Mourinho. I giallorossi però, avendo chiuso al primo posto il loro girone non saranno coinvolti negli accoppiamenti dei sedicesimi di finale della competizione. Il sorteggio, infatti, riguarderà le seconde classificate e le squadre retrocesse dall’Europa League.