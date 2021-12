Irrompe Mourinho, affare a gennaio: la Juventus è avvisata

Josè Mourinho ha bisogno di rinforzi nel mercato di gennaio: possibile affare per la Roma per un vecchio obiettivo della Juventus

Un terzino destro è tra le priorità della Roma per il mercato di gennaio. Josè Mourinho ha bisogno di rinforzi per dare l’assalto all’Europa che conta e la società è pronta ad intervenire nella sessione invernale.

L’esterno difensivo è uno degli obiettivi dichiarati per le prossime settimane e di obiettivi non ne mancano. Da Dalot del Manchester United ad Aarons del Norwich, Tiago Pinto guarda soprattutto all’estero. Ed è proprio dall’estero, precisamente dalla Spagna, che arriva un altro possibile obiettivo della Roma. Si tratta di Serginho Dest, terzino del Barcellona che con il ritorno di Dani Alves potrebbe salutare. L’esterno statunitense è stato seguito in passato anche dalla Juventus e, secondo quanto riferisce ‘elnacional.cat’, il suo nome è ora finito anche nel taccuino dei potenziali obiettivi di Josè Mourinho. Un affare che però si scontra con la volontà della Roma di chiudere con la formula del prestito, mentre i blaugrana hanno la necessità di fare cassa e quindi prediligono la cessione definitiva.

LEGGI ANCHE >>> Roma, dalla panchina agli elogi di Mourinho: Mayoral rovescia il mercato

Calciomercato Roma, due acquisti per gennaio

Come raccontato da Calciomercato.it, la Roma a gennaio farà almeno due acquisti: un terzino destro e un centrocampista sono le pedine sulle quali lavorano i giallorossi. Per l’esterno il nome in prima fila nelle scorse settimane era Dalot che, con l’arrivo di Rangnick al Manchester United ha ritrovato una maglia da titolare ed è quindi più lontano. Un altro obiettivo milita in Serie A: si tratta di Bereszynski, esterno polacco in forza alla Sampdoria.

A centrocampo, invece, ancora la Premier League potrebbe rovinare i piani dei giallorossi. Non è un segreto l’interesse per Zakaria, centrocampista del Borussia Moenchengladbach, in scadenza di contratto a fine stagione. Il 25enne svizzero, che piace alla Juventus, è attratto però dalle sirene inglesi.