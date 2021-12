Dopo Kjaer, l’annuncio del mister: “E’ del Milan!”

In casa Milan si pensa al dopo Simon Kjaer. Arriva le parole dell’allenatore in merito al possibile sostituto del danese

Il Venezia di Paolo Zanetti è riuscito nell’impresa di fermare la Juventus. Un pareggio targato Aramu, che ha risposto al gol di Alvaro Morata. Un punto importante per i lagunari che allungano sull’ultima e sulla penultima.

In casa Venezia, però, il campo non è l’unico argomento del momento. Si parla tanto anche di calciomercato. Al centro delle discussioni c’è chiaramente Mattia Caldara, tornato in orbita Milan, dopo l’infortunio di Simon Kjaer.

Il centrale, rinato a Venezia, è stato ceduto dai rossoneri in prestito con diritto di riscatto ma a gennaio potrebbero cambiare le cose. Zanetti, tecnico del Venezia, intervenuto ai microfoni di Dazn, ha così parlato in merito a Caldara: “Non abbiamo ancora affrontato il discorso di un possibile addio – ammette il mister lagunare – non sono arrivate delle chiamate. È di proprietà del Milan e il Milan è un obiettivo per ogni calciatore”.

Fiducia e crescita – “Mattia è un giocatore importante e qui sta tornando quello che era dopo un periodo molto difficile. Io e il ds per primi ci abbiamo creduto tantissimo, spero rimanga nel Venezia. D’altra parte non è di nostra proprietà”.