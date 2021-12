Infortunio muscolare per il big: salterà Inter-Cagliari

Dal calciomercato al campo col ritorno della Serie A: un big salterà Inter-Cagliari a causa di un problema muscolare. Le sue condizioni

Prosegue senza sosta il fittissimo calendario tra campionato e coppe europee fino alla pausa natalizia. Questa sera si torna subito in campo col delicatissimo derby della Lanterna tra Genoa e Sampdoria, con entrambe le squadre che navigano nei bassi fondi della classifica.

Domani in campo la Juventus a Venezia e il Milan capolista, sempre in trasferta contro l’Udinese. Chiuderanno il turno di Serie A i due posticipi serali di domenica e lunedì con in campo l’Inter di Simone Inzaghi e la Roma di Mourinho. I nerazzurri sono attesi dalla sfida casalinga contro il Cagliari dell’ex Mazzarri. Un match che offre anche spunti di calciomercato: come noto, infatti, l’Inter è tornata alla carica per Nandez. Come raccontato da Calciomercato.it, la dirigenza si sta muovendo concretamente per il 25enne ex Boca Juniors e i colloqui sono serratissimi. Si sta lavorando al prestito oneroso, intorno ai 5-6 milioni di euro, con obbligo di riscatto fissato tra diciotto mesi, nel giugno 2023. Un’operazione totale da 20 milioni di euro più bonus: è questa la valutazione che il presidente Giulini fa del cartellino di Nandez. E se ne potrebbe riparlare proprio in occasione del match di domenica sera.

Dal calciomercato al campo: Nandez salta Inter-Cagliari | Ecco le sue condizioni

Secondo quanto riportato da ‘La Nuova Sardegna’, Nandez non sarà disponibile contro l’Inter a causa di un fastidio ai flessori della coscia. Anche ieri il centrocampista uruguaiano ha svolto solo una seduta di terapie. L’obiettivo nerazzurro dovrebbe essere sostituito da uno tra Deiola e Oliva nell’undici iniziale di Mazzarri.

Marotta e la dirigenza dell’Inter non avranno dunque la possibilità di osservare dal vivo Nandez, ma l’interessamento è sempre vivo e i nerazzurri restano in forte pressing in vista del calciomercato invernale. Ulteriori sviluppi sono attesi nelle prossime settimane.