Offerta irrinunciabile: lascia la Juventus e vola in Premier League

La Premier League lavora al colpaccio in casa Juventus e studia un super ingaggio da circa 13,4 milioni di euro a stagione

Nuove voci su Paulo Dybala. Mentre la Juventus programma il prossimo incontro con l’agente Antun per il rinnovo del contratto, dall’Inghilterra rimbalzano indiscrezioni sull’interesse del Liverpool.

In scadenza di contratto a giugno 2022, Dybala già a gennaio avrà l’opportunità di accordarsi con altri club gratis per la prossima stagione. Su di lui, riporta ‘tbrfootball.com’, ci sarebbero gli occhi del Liverpool, che ha la volontà di aumentare la qualità offensiva nelle prossime finestre di mercato. L’argentino, secondo il portale, potrebbe essere persuaso con un ricco ingaggio da oltre 220mila sterline a settimana, pari a più di 13.4 milioni di euro a stagione.

Calciomercato Juventus, Liverpool su Dybala: ma il rinnovo si avvicina

Come già anticipato, non è da escludere che il rinnovo di Dybala possa arrivare già prima di Natale. Tra incontri, messaggi e telefonate, infatti, proseguono i contatti tra l’agente e Federico Cherubini. Nel nuovo accordo con la Juve, Dybala dovrebbe percepire un ricco ingaggio da 8 milioni di euro di partenza più 2 di bonus fino al 2025. Cifre importanti ma certamente molto più basse di quelle che avrebbe in mente Klopp per portarlo al Liverpool.

Classe 1993, tra Serie A e Champions League, nella stagione in corso l’argentino ha totalizzato 4 assist e 8 gol. Il suo apporto alla Juventus di Allegri si è rivelato decisivo in diversi frangenti e sarà certamente necessario per il prosieguo della difficile annata. L’obiettivo dichiarato della società di Agnelli è infatti quello di raggiungere almeno il quarto posto nella classifica di Serie A.