Le dichiarazioni in conferenza stampa di Massimiliano Allegri dopo la vittoria contro il Genoa di Shevchenko

Comoda vittoria della Juventus contro il Genoa all’Allianz Stadium. Secondo successo consecutivo dei bianconeri in campionato: Massimiliano Allegri analizza la prestazione della sua squadra in conferenza stampa.

PRESTAZIONE – “Il gol ce l’abbiamo nelle gambe, li faremo. Non possiamo che fare meglio rispetto ad oggi per la percentuale tra occasioni create e realizzazione. E’ stata una partita bella, divertente, non abbiamo concesso niente al Genoa. Siamo stati per 90 minuti dentro la partita: questo è un altro aspetto positivo. Abbiamo fatto un altro passettino in avanti”

PELLEGRINI CUADRADO – “Pellegrini l’ho tolto perché era ammonito e magari si poteva rischiare in una ripartenza di rimanere in dieci. Sono contento però della sua prestazione. Cuadrado? Voleva tirare, mi ha detto così… (ride, ndr)”.

PANCHINA BONUCCI – “Leo ha giocato negli ultimi anni una quantità industriale di partite. Abbiamo deciso che gli serviva un po’ di riposo e che doveva tirare il fiato. Poi Chiellini adesso sta bene dopo l’infortunio e lo abbiamo riproposto in campo”.

DYBALA – Allegri risponde anche alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it sulla prestazione e il ruolo di Paulo Dybala: “Ha fatto una bella prestazione, sono contento di lui. E’ un giocatore che, per caratteristiche, ha bisogno di un centravanti davanti a lui ma è sempre stato così. Sta crescendo partita dopo partita come condizione e sono sicuro che in futuro potrà fare ancora meglio”.

MORATA NERVOSO – “Lui e Kean hanno giocato una buona partita: fisica, tecnica e mentale, come tutta la squadra. Ho tolto Morata perché era nervoso dopo l’ammonizione, gli ho spiegato che altrimenti avrebbe preso un altro giallo. Non c’è nessun problema”.