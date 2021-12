VIDEO CM.IT | Calciomercato Juventus, Chiesa verso l’addio: doppia pista

Federico Chiesa resta al centro del calciomercato. Si moltiplicano i rumors sul possibile addio alla Juventus: ecco le possibili destinazioni

La Juventus non sta avendo un rendimento costante dopo l’arrivo di Massimiliano Allegri e di certo anche da Federico Chiesa ci si aspettava un po’ di più fino ad ora, anche al netto dell’infortunio.

L’attaccante, faro anche in Nazionale, non sembra avere un rapporto idilliaco con Massimiliano Allegri, o meglio, non viene utilizzato con la costanza che ci si aspetterebbe. Non è indispensabile, insomma, o almeno così pare. Per questo, soprattutto se la qualificazione in Champions League non dovesse arrivare, l’addio dell’ex Fiorentina sarebbe sempre più vicino. Vi abbiamo riportato negli ultimi giorni il prezzo e la destinazione più probabile per il calciatore. Sono diversi, però, gli estimatori del figlio d’arte nel prossimo futuro.

Calciomercato Juventus, Chiesa si avvicina all’addio

Chiesa piace inevitabilmente a molti, dopo un’estate che l’ha visto grande protagonista con la maglia dell’Italia. La valutazione non è bassa, ma sono tanti i club di Premier League e Liga che potrebbero tentare il grande assalto nel prossimo futuro. Vedremo, dunque, quale sarà la scelta della Juventus e di Allegri, ma sicuramente Chiesa si allontana dai bianconeri. Un addio doloroso che in estate potrebbe prendere vita.