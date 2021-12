Juventus, contatto decisivo in queste ore | Finalmente arriva firma

In casa Juventus arriva il contatto decisivo per la firma del campione, le ultime e i dettagli sul futuro di Dybala

Ancora una novità sul rinnovo di Paulo Dybala. Dopo i continui rimandi della firma sul nuovo contratto, stamane sembra arrivare una buona notizia per i tifosi della Juventus. L’ultimo contatto tra le parti avrebbe finalmente sbloccato la questione in maniera decisiva.

Negli ultimi giorni si è parlato del nuovo rinvio del rinnovo di Dybala, ormai atteso ardentemente da mesi. La firma sembrva poter arrivare lo scorso novembre, ma oggi spunta una nuova data. L’ultimo contatto decisivo, riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, si sarebbe verificato nelle ultime ore e avrebbe dato il via libera all’agente Antun, che una volta arrivato in Italia dovrà sottoporsi a quarantena. Già nei prossimi giorni, dunque, l’agente potrebbe sbarcare nuovamente a Torino per programmare la firma prima di Natale.

Calciomercato Juventus, firma in arrivo per il rinnovo di Dybala

Tra incontri, messaggi e telefonate, si è trattato di un lungo lavoro portato avanti da una parte da Federico Cherubini, nuovo responsabile del mercato, con la supervisione dell’amministratore delegato Maurizio Arrivabene e dall’altra dal procuratore del talento argentino. Nel nuovo accordo con la Juventus, Dybala dovrebbe percepire un ricco ingaggio da 8 milioni di euro di partenza più 2 di bonus fino al 2025.

Classe 1993, nella stagione in corso Dybala ha totalizzato 4 assist e 8 gol tra Serie A e Champions League. Il suo apporto alla Juventus di Allegri si è rivelato decisivo in molteplici occasioni e sarà certamente necessario per il prosieguo della difficile annata. L’obiettivo della società presieduta da Agnelli è infatti quello di raggiungere almeno il quarto posto, ora distante ben sette punti.